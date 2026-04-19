◇パ・リーグロッテ8―5楽天（2026年4月19日楽天モバイル最強パーク）ロッテは3番手で登板した高野脩汰が今季初勝利を挙げた。2―5の7回にマウンドへ。2番・小深田からの上位打線を12球で3者凡退に抑えた。左腕は「ストライク先行で投げられたのは良かった」と話した。