「プロレス・新日本」（１９日、後楽園ホール＝観衆１０１４人）東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストのウルフアロン（３０）が６人タッグマッチで悪徳集団ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）のドン・ファレへの怒りを増幅させた。３月のニュージャパンカップでの一騎打ちでセコンド介入の末に屈辱の黒星を喫し、４日の両国大会では乱入してきた１７０キロのファレをアングルスラム投げ切り、５・３福岡大会での雪辱