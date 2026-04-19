仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で、室町幕府最後の将軍・足利義昭を演じる尾上右近のコメントが到着。義昭について「人の心を読むことに長け、状況に応じて相手が求める姿を演じることができる人物」としつつ、「明智光秀（要潤）の前では素の部分を見せるところがあり、その人間味も魅力的ですね」と語っている。【写真】“公方様”義昭が信長への怒りや悔しさを爆発させた名シーン本