◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル、良）クラシックの１冠目に１８頭が出走し、１番人気のロブチェン（牡３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が逃げ切り、２度目のＧ１勝利を飾った。２０１９年に菊花賞、２１年に天皇賞・春を制した父ワールドプレミアの初年度産駒が、ロブチェンのホープフルＳ（２５年）に続くＧ１・２勝目。新種牡馬の皐月賞制覇は２２年のジオグリフ以来、