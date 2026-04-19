可愛すぎるヘアスタイルに抵抗が出てきた大人世代には、程よい短さで上品にまとまる「丸みショートボブ」がおすすめです。丸みのあるシルエットが柔らかさを演出しつつ、甘くなりすぎない絶妙なバランスがポイント。首元がすっきり見えることで生まれる軽やかな印象は、これからの季節にもぴったり。今回は、40・50代の大人女性向けの、「丸みショートボブ」をピックアップします。 丸みショートボブ × 透明感