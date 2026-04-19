◆米大リーグロッキーズ４―３ドジャース（１８日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１８日（日本時間１９日）、敵地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。９回２死一塁で迎えた５打席目に右前安打を放って連続試合出塁記録を「５０」に伸ばし、１９２３年にベーブ・ルースが記録した「５１」に王手をかけた。球団史上３位タイ。４打席目までは敵失と打撃妨害で塁には出た