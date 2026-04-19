◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人は２試合連続逆転負けで２カードぶりの負け越しを喫した。打線は相手先発・増居に３回まで一人の走者も出せず。４回は先頭・佐々木が四球で出塁すると、松本の左前打で無死一、三塁の好機をつくった。続く泉口の中犠飛で先制。５回は先頭・増田陸が左翼線二塁打を放ったが、後続が倒れ、６回以降は無安打に終わった。先発・井上は３回まで無安打投球。だが１―