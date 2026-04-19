元NHK沖縄放送局キャスターで、現在はラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが19日、自身のインスタグラムを更新。「今週のおはようまとめ」として赤のピタピタなカットソーに、ベージュのミニキュロット姿の写真をアップした。 【写真】「そのアングルのグラビアが見たい」の声も上がったローアングルショット スタジオを飛び出し、沖縄市にある東南植物楽園を取材時のショットで、石像と同じポ&