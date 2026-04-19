◇パ・リーグロッテ8―5楽天（2026年4月19日楽天モバイル最強パーク）ロッテは8回に一挙6点を奪って逆転。勝ち越し打を放ったのは寺地隆成だった。8回に3点差を追い付き、さらに1死満塁の好機。ここで初球にスクイズのサインが出たが、寺地はファウルにしてしまい失敗。「やばいな」と思ったという。しかし、ここから気持ちを切り替えて粘り、5球目の直球を捉えて三遊間へ強烈な当たり。前進守備だった村林のグラブ