【国際親善試合】アメリカ代表 3−0 日本女子代表（日本時間4月18日／ディックス・スポーティング・グッズ・パーク）【映像】最強ママFWの「超絶ターン→独走ドリブル」（実際の様子）アメリカ女子代表のFWソフィア・ウィルソンが、なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の守備網を切り裂く超絶ターンと独走ドリブルを披露。日米ファンの間で話題となっている。パリ五輪金メダルの現世界女王との3連戦でアメリカ遠征をした