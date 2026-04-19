Snow Manの佐久間大介さんは4月19日、自身のInstagramを更新。主演映画のクランクアップショットを披露しました。【写真】佐久間大介、主演映画のクランクアップショット！「続編まってます」佐久間さんは「クランクアップ それぞれのクランクアップ 最高のキャストの皆さんと、監督と、スタッフさんとの、映画撮影でした！！！！！」とつづり、12枚の写真を投稿。現在公開中の主演映画『スペシャルズ』のクランクアップの様子を披