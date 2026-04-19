俳優の香取慎吾（48）が19日、自身のインスタグラムを更新。人気俳優との2ショットを公開し、反響が寄せられた。三谷幸喜氏が手がけるミュージカル「新宿発8時15分」に出演中の香取。「山本さん観に来てくれてふたりハンバーガー食べに行ったよ」と記し、俳優・山本耕史との2ショットを公開した。2人は2004年放送のNHK大河ドラマ「新選組！」で初共演以来、親交が深いことで知られている。ファンからは「素敵なお二人だ