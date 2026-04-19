◇セ・リーグ巨人3―1ヤクルト（2026年4月19日神宮）巨人は逆転負けで2連敗。ヤクルト戦は2カード連続で負け越しとなった。阿部監督が「ミスをチームとしてカバーできなかった。そこですよね」と振り返ったのは味方が1点を先制した直後の4回。先頭の長岡を三塁・ダルベックが悪送球で出塁させると、続くサンタナが三塁内野安打。無死一、二塁で古賀の遊撃へのショートバウンドの打球を泉口がファンブルし、三塁転送で1死