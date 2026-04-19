ボートレース津の「ヴィーナスシリーズ第２戦ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１９日、準優勝戦が行われた。清水愛海（２６＝山口）は、準優１０Ｒ、２コースからコンマ１８の堅実なスタートから１Ｍを好旋回し２着を確保。「ペラを叩いて出足や行き足、ターン回りはいい。伸びはいい人と比べたらちょっと弱いかな」と、相棒の２連率１４％の低調機を及第点評価まで押し上げた。「体感は２１％くらい（笑い）。上との差はスゴいけど