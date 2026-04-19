【漫画】本編を読む『リベンジ〜サレ姉の復讐〜』（あいか：原作、矢森てん：漫画/KADOKAWA）は、妹に人生をことごとく壊され続けてきた姉が、どん底から這い上がり、本当の幸せをつかみ取ろうとする執念の復讐劇だ。主人公のめぐみは、結婚の挨拶のために夫の真治と実家に向かっていた。しかしめぐみは実家との折り合いが悪く、久しぶりの帰省も心が重かった。その折り合いの悪い原因は、双子の妹・みちるの存在だった。幼いこ