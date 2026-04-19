巨人は１９日のヤクルト戦（神宮球場）に１―３で敗れた。３度目の先発で２勝目を狙った先発の井上温大投手（２４）は５回途中８６球を投げ、４安打３失点（自責２）７奪三振で２敗目を喫した。巨人が１点を先行した４回、味方守備の乱れも絡みリズムを崩した。先頭の長岡の打球を三塁・ダルベックが一塁へ悪送球し出塁を許す。続くサンタナの三塁前への打球も内野安打となり、無死一、二塁。古賀の遊ゴロで二走・長岡をアウト