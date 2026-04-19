◆パ・リーグ日本ハム３―１５西武（１９日・エスコンフィールド）西武・糸川亮太投手が１９日、１球で火消しに成功。プロ初ホールドをマークした。７回２死満塁で４番手として登板。対する派昨季本塁打王と打点王の２冠を達成したレイエス。「ホームランがダメだなと冷静に考えながら」と初球にシンカーを投じるも、「結構浮きました」とボールは狙いより高めに浮いた。それでも無事に三ゴロに打ち取って切り抜け「結果が全