◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人が逆転負けを喫し、連敗で貯金１に後退した。昨季１６勝８敗（１分け）と“お得意さま”だったヤクルト相手に、１４年ぶりとなる開幕から２カード連続負け越しとなった。直近２カードは阪神に２戦２勝だった一方、ヤクルトには１勝２敗。ＳＮＳ上では「阪神も強いんだけど、ヤクルトほんとどうした？！」「今年のヤクルト強いな。これは手ごわい」「もしかして今