２０２３年２月いっぱいでＮＨＫを退局し、フリーに転身した武田真一アナウンサーが１９日午後９時前、自身のインスタグラムとＴｈｒｅａｄｓを更新。「Ｘのアカウントが乗っ取られた恐れがあります」と注意喚起した。「Ｘのアカウントが乗っ取られた恐れがあります。ｒａｓｐｂｅｒｒｙｄｒｏｐｓのアカウントによる投稿やダイレクトメッセージは、成りすましによるものの恐れがあります。」と説明。「いま、Ｘ社に対応を依頼