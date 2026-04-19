「ヤクルト３−１巨人」（１９日、神宮球場）巨人が逆転負けで連敗を喫した。新人の先発左腕の増居の前に三回まで完全投球を許していたが、四回に泉口の犠飛で先制した。しかし直後の四回裏に先発の井上が１死一、二塁のピンチを招くと、オスナに左翼へ２号３ランを運ばれた。さらに五回にも２死満塁とピンチを招き、オスナを迎えた場面で降板し、継投策に入った。打線は五回に増田陸の二塁打で無死二塁としたが、増居