「ルーキーシリーズ第９戦スカパー！ＪＬＣ杯オール進入固定」（１９日、大村）当地初出走の鐘ケ江真司（２４）＝福岡・１３６期・Ｂ１＝が波乱を演出した。１回走りだった２日目９Ｒは３コースからまくり差しを決めてシリーズ初１着をゲット。３連単で今節初となる万舟券決着の立役者となった。「Ｓは全速で行けました。１Ｍは冷静にまくり差せました」と、勝利に充実の汗を拭った。２日目を終えて２、６、１着と予選突