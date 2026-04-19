T・Z・レイトンのサッカー小説『The Academy』の日本語版『ワンダーキッド・レオ平凡なサッカー少年がイギリスの地で世界最高峰リーグに挑む話セレクション編』の2巻（翻訳者：庭田よう子／出版社：カンゼン）が2026年5月12日に同時発売される。 【写真】『アオアシ』小林有吾が描き下ろしカバーイラストを見る 欧米を中心に支持されているサッカー小説であるT・Z・レイトン『The