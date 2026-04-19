「ライブコミックス」作品『あざ婚～あの子が結婚できない理由～』（アン・ミツコ/ライブコミックス刊）が実写ショートドラマ化されることが発表された。 【写真】原作 アン・ミツコドラマ化記念イラスト BookLiveは、映像作品と小説・シナリオをひとつの場所で楽しめる国内初の新しいエンターテイメントプラットフォーム「StellaJean（ステラジーン）」を公開。その記念作品第1弾と