私はサト（20代後半）。せかせかするのは好きじゃなく、白黒つけるよりもグレーがあってもいいんじゃないかと思います。そして、真面目すぎて融通が利かない人は苦手です。今回、娘が通う幼稚園は、私もお世話になっていた幼稚園で、保護者や先生とも仲良くしたいなと思っていました。だからLINEグループを作って私なりに頑張っていたのですが……。ハルミさん（20代後半）が和を乱すのです。いちいちイヤな言い方をして先生の揚げ