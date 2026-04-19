「ヤクルト３−１巨人」（１９日、神宮球場）ヤクルトが２連勝し３カード連続勝ち越しで首位の座をキープ。貯金は今季最多の「９」にふくらんだ。ドラフト４位・増居（トヨタ自動車）がプロ初先発。５回を２安打４奪三振１失点と好投しプロ初勝利をつかんだ。左腕はポーカーフェースでマウンドさばきも落ち着いていた。直球が走り変化球もさえた。二回に４番・ダルベック、続くキャベッジを空振り三振に抑えるなど三回まで圧