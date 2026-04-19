「ルーキーシリーズ第９戦スカパー！ＪＬＣ杯オール進入固定」（１９日、大村）石本裕武（２５）＝大阪・１３１期・Ａ１＝が圧巻のレースを展開している。初日を唯一の連勝発進とし、１回走りだった２日目１０Ｒは６コースから差して突き抜けて無傷の３連勝ゴール。大外枠を克服しての勝利に「６号艇での１着は大きいですね。大村の６コースは遠いですから」と笑顔でレースを振り返った。舟足も高いレベルにまで持って来