モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠のピンクコーデに絶賛の声が寄せられている。１９日までに自身のインスタグラムを更新し、「ｇｉｒｌｓａｗａｒｄありがとうございました」とつづり、オフショットを投稿。ピンクのキャップにピンクのジャケットを羽織った、ピンクコーデを披露した。この投稿にファンからは「かわいい〜！！」「綺麗です」「帽子似合ってる」「これは国宝！」「美し〜い」「本当にお人形さんみ