巨人戦に先発したヤクルト・増居＝神宮ヤクルトは初先発の増居が5回1失点にまとめプロ初勝利。三回までは完璧で、中盤のピンチでも大崩れしなかった。0―1の四回にオスナの3ランで逆転し、継投で逃げ切った。巨人は井上が粘れず、打線も2安打と振るわなかった。