仙台市中心部に１９日、クマが出没し、市は麻酔銃による緊急銃猟で捕獲して駆除した。けが人はなかった。市によると、クマは体長約１・５メートル、体重約１２５キロの雄の成獣。同市青葉区木町通のマンション裏の茂みに１０時間以上にわたりとどまっていた。市は箱わなでの捕獲を検討したが、失敗した場合を考慮して緊急銃猟の実施を決定。午後６時２０分過ぎに麻酔銃を２発撃って眠らせた後、電気ショックで駆除した。現場