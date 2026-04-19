お笑いタレント・有吉弘行（51）が19日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。もしテレビがなくなった際の“肩書”問題について言及する場面があった。有吉は「このまま、テレビがなくなるとするじゃないですか。ニュース番組だけになったりとか、バラエティとかほぼやらないっていう状態になるとしてさ」と切り出す。「今はタレントみたいな感じだけど。そのとき、俺なんかはラジオパーソ