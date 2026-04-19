WEリーグのクラシエ杯の決勝カードが大宮―日テレ東京Vに決まった。18、19日に準決勝第2戦が行われ、日テレ東京Vは3連覇を狙った広島を2戦合計5―4で破って3年ぶりの決勝進出。大宮はC大阪ヤンマーを2戦合計6―4で下し、初の決勝に駒を進めた。ともに初優勝が懸かる決勝は、今月29日にU等々力で行われる。