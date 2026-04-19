【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 1−2 川崎フロンターレ（4月18日／日産スタジアム）【映像】踏んだ？「危険行為」の一部始終倒れた相手を踏みつける格好となり、スタジアムから大きなブーイングが巻き起こった。4月18日の明治安田J1百年構想リーグ第11節で、横浜F・マリノスと川崎フロンターレが対戦。1−1の同点で迎えた86分、激しい接触が発生する。ボール奪取して縦に進んだ川崎のMF橘田健人に、横浜FMのFW