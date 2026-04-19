18日発生した長野県北部を震源とする最大震度5強の地震で、これまでに住宅の屋根瓦が壊れるなど、50件近くの被害が確認されています。震源に近い大町市八坂では、複数の民家で屋根の瓦が落下し、住民が午前中から片付けに追われました。住民「すごかった。今まで経験したことない。何が起きたかわからなかった」18日に長野県内で相次いで発生した強い地震では、大町市で最大震度5強、長野市で震度5弱を観測しました。県によります