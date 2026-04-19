go!go!vanillasが、新曲「フォーリン」を5月13日に配信リリースする。 （関連：藤井 風、Official髭男dism、ONE OK ROCK、YOASOBI、go!go!vanillas……アジアに轟かすJ-POPの波） 本情報は、現在開催中のホール＆アリーナツアー『SCARY MONSTERS TOUR 2025-2026』のTOYOTA ARENA TOKYO公演にて発表されたもの。あわせて公開されたジャケット写真は、Takumi Otaが手掛けた雫が落ちる一瞬を切り