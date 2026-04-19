ザイでは毎週土曜日、『ウィークリー・ダイヤモンドZAi』にて、いま一番注目のオススメ株を紹介している。その、ウィークリーZAi4月13日号から、特に注目の2銘柄を、ピックアップしてお届け！（小林大純、仲村幸浩、ダイヤモンド・ザイ編集部）※株価等は2026年4月3日。新業態はドン・キホーテと補完的23期連続増配の見通し！ひとつめの注目株は、パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（東証プライム・7532）