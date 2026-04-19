【その他の画像・動画等を元記事で観る】 w-inds.が、デビュー25周年を記念したプロジェクトである再録シリーズの第二弾となる「Endless Moment(Re-Recording)」を、4月22日から配信することを発表した。 ■現在開催中の全国ツアーの追加公演も発表 このRe-Recordingシリーズは1stアルバム『w-inds. ～1st message～』に収録されていた12曲を、今のw-inds.が歌い直したものを12ヶ月連続