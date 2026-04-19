【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SUPER★DRAGONが、7月15日にメジャーデビュー後初となる両A面シングル「Call Me Asap / NUMBER」を発売することを発表した。この発表は、現在開催中の『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026「Studio」』東京公演のMC中にサプライズで行われ、会場に詰めかけたファンからは大きな歓声が上がった。 ■9月には恒例のファンイベント『DRA FES 2026』の開催も 「Call Me Asap / NUM