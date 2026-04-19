あさこがやってきたのは、台湾北部にある寺院・石門金剛宮。外国人観光客を中心に、ある施設が話題となっている。それが全長100mの「地獄めぐり」。それでは行こう、台湾ミステリーツアー！前回のドイツ編でカレンダー撮影に成功したあさこ。今回はポストカードツアー。採用を目指し、台湾を巡る！まずは大自然のミステリー2連発。1つ目は、真っ白に染まる謎の海域。噂の現場は港から船で40分、亀山島。ポイントに到着すると、一面