2026年4月9日、中国のポータルサイト・捜狐にに「なぜ米国の同人文化は日本に及ばないのか？」と題した記事が掲載された。記事は、「世界中の二次元ファンにとって、日本の同人創作の環境は常に羨望（せんぼう）の的である。世界最大規模の同人誌即売会であるコミックマーケットは、年2回の開催ごとに数十万人の来場者と数万のサークルを集める。どのようなテーマの作品であっても、ほぼ必ず対応するスペースが存在し、同好の士と