北京市人民政府と中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）などが共催する「2026年ヒト型ロボットハーフマラソン」が4月19日に行われました。結果は、「斉天大聖チーム」が50分26秒で優勝し、「雷霆閃電チーム」が50分56秒で2位、「星火燎原チーム」が53分01秒で3位となりました。この3チームがレースに投入したロボットは、いずれも「栄耀（オナー）ロボティクス」社が開発した「閃電（Lightning）」シリーズのもの