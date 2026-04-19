◇セ・リーグ巨人1―3ヤクルト（2026年4月19日神宮）巨人は今季最少タイの2安打でヤクルトに逆転負けを喫して2連敗。ヤクルト戦は先週から2カード連続負け越しとなり、貯金が1に減った。巨人・井上、ヤクルト・増居と両先発左腕の投げ合いで3回まで互いに無安打と静かな立ち上がり。それでも巨人は4回、先頭の佐々木が四球で出塁すると、松本とのランエンドヒットが決まって無死一、三塁とチャンスを広げ、泉口の中犠