◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト 3-1 巨人(19日、神宮球場)巨人はヤクルトを前に、犠牲フライの1点しかあげられず敗戦。今季2カード目の負け越しとなりました。先発・井上温大投手は、3回まで無失点の好投。しかし対するヤクルトの先発、ドラフト4位ルーキーの増居翔太投手も3回までパーフェクト投球を見せ、両者無得点の展開が続きます。均衡が敗れたのは4回。先頭で打席に向かった佐々木俊輔選手が四球を選ぶと、続く松本剛選手が