◇MLB ロッキーズ-ドジャース(日本時間20日、クアーズ・フィールド)ドジャースは19日の試合で連勝が4でストップ。20日はカード勝ち越しをかけて佐々木朗希投手が先発のマウンドに上がります。佐々木投手は3月31日のガーディアンズ戦に今季初登板。2度目の先発となったナショナルズ戦では、5回を投げ被安打5、被本塁打2、3与四球、6失点でマウンドを降りました。直近の登板は13日のレンジャーズ戦で、4回94球を投げ被安打5、6奪三振