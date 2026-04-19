ボディーコンテスト「ＡＰＦＴＯＫＹＯＯＰＥＮ」が１９日、東京・ＩＭＡホールで行われ、出産経験のある選手のみが出場できるグリッターモデルママで飯島由喜子（４８）が優勝した。今大会で飯島は、女性らしい美しさやスタイルを競うグリッターモデルに初挑戦。モノキニクラスでも準優勝で好成績を収めた。「今回はグリッターに出るために、上半身とお尻をすごく鍛えてきました。ポージングもグリッターをメインでやって