湿度が高い日に、猫が窓の外を眺めていると...？まるで人間のような特徴のある猫が可愛らしいと反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で61万回表示を突破し、「湿気でくるくる」「仲間発見」といったコメントが寄せられることとなりました。 【写真：湿気が多い日、『窓の外を眺める猫』のことを見たら…可愛すぎる『衝撃の光景』】 湿気が多いと... Xアカウント「ラムキンのもやし君」に投稿され