猫が悲しんでいるときに見られる3つのサイン 猫が悲しみを感じているとき、どのような行動を見せるか知っていますか？そのサインは、少しわかりにくいかもしれませんが、鳴き声や行動の変化など猫なりに気持ちを伝えようと必死にアピールしている可能性があります。ここでは、代表的な悲しみサインを3つ紹介します。 1.小さめの声でニャーと鳴く 猫は飼い主さんになにかを訴えるとき「ニャー」