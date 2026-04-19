子どもも大人も夢中になっている「シール」。シール帳に貼ってコレクションしたり交換したり、いろいろな楽しみ方がありますが、人気で手に入らないことも。そんなときにチェックしてほしいのが【セリア】です。今回は、立体感があって可愛いシールをご紹介。見つけたら即GETがおすすめです。 ぷっくりシールをセリアで買えるの！？ 「カプセルシール キラキラアニマル」。ゼリー・