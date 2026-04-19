ママとパパに身を任せて、じっと爪切りを受ける猫ちゃんたち。爪切りとは思えないほど平和で可愛らしい光景が、多くの反響を呼んでいます。 話題の動画の再生回数は57万回を超え「え…猫の爪切りって殺るか殺られるかじゃないのか…」「衝撃です…うちは戦争です流血騒ぎです（私の血）」「チロさんがかなり眠そうなお顔で笑っちゃいました」といったコメントが集まっています。 【動画：４匹のネコの爪切りをした結果→揃