グラビアアイドルの高橋凛(35)が19日、自身のインスタグラムを更新。18日に千葉市内で開催されたボディコンテスト「サマースタイルアワード」地区予選のビキニモデル部門で5位入賞したことを報告した。初挑戦だった昨年の同コンテストではグラマラス部門2位に入った。 【写真】日々のトレーニングがスタイルを作り上げます 「サマースタイルアワードビキニモデル部門に出場しました5位と