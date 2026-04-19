◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人が２試合連続逆転負けを食らい、連敗で貯金１に後退した。４回に泉口の犠飛で先制したが、先発の井上がその裏、オスナに逆転３ランを被弾。昨季１６勝８敗（１分け）と“お得意さま”だったヤクルト相手に、１４年ぶりとなる開幕から２カード連続負け越しとなった。プロ初先発となったヤクルトのドラフト４位左腕の増居に対し、佐々木、松本を１、２番に据え、「